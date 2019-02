Kunstenares serveert plastic soep

Een traditioneel groente- of kippensoepje klinkt ineens wel heel uit de tijd. In de keuken van Roest wordt sinds vandaag namelijk ook plastic soep geserveerd.



De op het oog niet erg smakelijke dis is een idee van kunstenares India Rose Klap. Op deze manier wil ze mensen bewust maken van de enorme hoeveelheid plastic in de oceanen: ''Ik hoop dat mensen erover na gaan denken en op deze manier echt gaan zien dat het een probleem is. Dat het in een vis of een schelp zit, dat zien mensen niet.''



Bij het bestellen van het gerecht krijgen de klanten daadwerkelijk een soep met daarin een plastic zakje voorgeschoteld. Bang om te stikken hoeven ze echter niet te zijn. De zak is eetbaar en bestaat uit een combinatie van cassave, rijst en soja.

