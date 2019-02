Delftse burgemeester hamert af op eigen mobieltje

Een opvallend moment in de gemeenteraad van Delft. Tijdens een vergadering sloeg burgemeester Van Bijsterveldt met haar voorzittershamer niet op het daarvoor bedoelde plankje, maar op haar smartphone.Op de beelden die haar CDA-collega minister Hugo de Jonge twitterde is te zien dat ze zelfs twee keer op de telefoon mept. Ze vond het vreemd dat de hamer "zo zacht klonk".De telefoon heeft de klappen overleefd, schrijft Omroep West. Filmpje Marja van Bijsterveldt is sinds 2016 burgemeester van Delft. Van 2010 tot 2012 was ze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.