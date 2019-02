Brandweer moet uitrukken voor naakte man

Inwoners van de Engelse stad Manchester zijn getuige geweest van een wel heel bizar schouwspel. Een naakte man stond er op de rand van een reclamebord en geraakte niet meer op eigen houtje naar beneden. Na een bezoekje aan een bordeel werd hij buitengezet zonder kleren en kon hij niet meer binnen.De brandweerlui van Manchester stonden voor een grote verrassing toen ze zagen waarvoor ze opgeroepen werden. Eens aangekomen zagen ze een naakte man die zijn evenwicht probeerde te houden op de rand van een gevel, boven een kebabrestaurant. Terwijl probeerde hij zijn intieme delen te verbergen. De man was uit een raam geklommen van het bordeel dat zich juist boven het restaurant bevindt. Volgens The Sun werd de man buiten gezet door een ruzie. "Het meisje zou hem geduwd hebben toen hij terug naar binnen wou komen. Vervolgens heeft zij ook het raam gesloten zodat hij niet meer binnen kon. Zij was duidelijk bang van hem", zegt een getuige van het voorval. De brandweer werd gebeld door enkele toeschouwers van het incident. Hij werd na zijn redding naar het ziekenhuis gebracht.

25-02-2019 12:51:16

Hisoka

Dat kan toch geen oplossing zijn..

Al helpen een paar mensen van de straat mee on die man gewoon via het raam naar binnen en weer naar buiten.



Paar potige verandwoorde mensen en de brandweer was niet nodig geweest. Ik hoop dat ik iets over het hoofd zie.