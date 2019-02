Zara beledigt China met… sproetjes

Het model Jing Wen heeft heel wat ophef veroorzaakt in China met een campagne voor Zara. Haar sproetjes werden niet weggewerkt en dat is niet naar de zin van de Chinezen.In het Hemelse Rijk komen sproetjes niet zo veel voor en is een egale huid het ideaalbeeld. Men vreest dan ook dat de Spaanse winkelketen het westerse schoonheidsideaal aan de Chinezen wil opdringen.Op het Chinese sociale media platform Weibo onstond meteen de hashtag #insulttochina (belediging aan China) die al door meer dan 50.000 personen gebruikt werd. Het gerucht doet er de ronde dat Wen met opzet lelijker gemaakt zou zijn door Zara en dat de keten racistisch is door het westen een ‘verkeerd beeld’ van Aziatische vrouwen voor te schotelen.Anderen komen dan weer op voor Zara en Wen. “Ik heb het gevoel dat het niet het merk is dat Aziatische vrouwen discrimineert, maar mijn landgenoten die mensen met sproetjes discrimineren,” klinkt het bij een Weibogebruiker. Zara heeft ondertussen gereageerd op de heisa en is niet van plan om excuses aan te bieden. “Alle modellen werden zo natuurlijk mogelijk vastgelegd. De beelden werden daarna bewust niet aangepast. Het gaat trouwens om een wereldwijde campagne, niet één die specifiek gericht is op de Chinese markt”, besluit de winkelketen.