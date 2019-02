103-jarige ingezworen als boswachter

Rose Torphy werd vorige maand ingezworen als 'junior boswachter' van het Grand Canyon National Park in de Verenigde Staten. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat de dame in kwestie de gezegende leeftijd van 103 jaar heeft bereikt en zo ouder is dan het nationale park zelf, meldt ABC News.



Het gebied kreeg op 26 februari 1919 officieel de status van nationaal park en viert volgende week z'n honderdjarig bestaan. De aanstelling van Torphy als boswachter is een manier om dat jubileum in de verf te zetten. De kranige vrouw bezocht het park tweemaal in haar leven: een eerste keer in 1985, een tweede keer enkele weken geleden. De titel van boswachter is hooguit ceremonieel: ze is momenteel aan de slag als woordvoerster van het park. In 1979 werd het Grand Canyon National Park op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.

24-02-2019 11:07:16 Mamsie

Oudgediende



Quote:

103-jarige ingezworen als boswachter



Een oerboswachter dus. Een oerboswachter dus.

24-02-2019 16:00:50 botte bijl

Stamgast



bij haar 25jarig jubileum komt ze vast weer op WMR

