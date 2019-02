Kat van Karl Lagerfeld erft groot deel fortuin

Sommige katten mogen hun pootjes kussen met hun baasjes. Choupette, de befaamde kat van de overleden Karl Lagerfeld zou een groot deel van zijn fortuin erven. De Duitse modeontwerper verdeelt zo'n 150 miljoen pond (172 miljoen euro) over zijn kat, zijn petekind en nog andere ergenamen. Dat maakt Choupette de rijkste kat ter wereld.Karl Lagerfeld stierf afgelopen dinsdag op 85-jarige leeftijd. Hij verloor de strijd tegen pancreaskanker. Voor zijn dood zei het Chanel-icoon dat hij een deel van zijn fortuin van 150 miljoen pond wou achterlaten aan zijn kat. Zo zou ze miljoenen ponden in haar poten krijgen als de legale papieren in orde zijn. Naast Choupette krijgt ook zijn 11-jarig petekind, Hudson Kroenig, een deel van zijn fortuin. De jongen maakte zijn modellendebuut bij Chanel op 2-jarige leeftijd. Meer erfgenamen zijn er voorlopig niet bekend. Eerder meldde Lagerfeld dat er geen begrafenis komt en dat hij gecremeerd wil worden. Zijn assen wou hij vermengen met die van zijn moeder en later met die van Choupette. De viervoeter heeft al een modellencarrière achter de rug en is zo'n 2.5 miljoen pond (of 2,8 miljoen euro) waard. Ze was onder andere het gezicht van 'Opel cars' en heeft een eigen Chanel-collectie, 'Choupette in Love'. De verwende kat heeft ook een chef, een kapper en twee dienstmeisjes die haar tot in de puntjes verzorgen. Lagerfeld wou dat zijn kat enkel werd aangesproken met de volgende namen: Choupette, Princess Choupete of Miss Choupette. Ze heeft een Instagram-account, @choupettesdiary, waar je haar avonturen kan volgen.