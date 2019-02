Tweetalige plaatsnaamborden opgehangen in heel Drenthe

In alle Drentse gemeenten heeft een plaats een andere naam gekregen. De actiegroep Drents op Stee plaatste afgelopen nacht twaalf tweetalige plaatsnaamborden: Nederlands en Drents.Het gaat om Ter Aard (Traord), Hooghalen (Haolen), Roden (Roon), Geeuwenbrug (De Gowe), Meppel (Möppelt), Ruinen (Rune), Stuifzand (Stoefzaand), Oosterhesselen (Hesseln), Nieuw-Dordrecht (Nei-Dordt), Nieuw-Buinen (Bunermond), Rolde (Raol), Zuidlaren (Zuudlaoren).Het is voor het zesde jaar op rij dat het actiecomité dit doet. Normaal gesproken gebeurt het in maart, de streektaolmaond, maar daar is dit jaar niet voor gekozen. "21 februari is de Internationale Dag van de Moedertaal. Deze UNESCO-dag staat in het teken van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid. Voor de UNESCO zijn talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te houden, blijft de taalkundige en culturele traditie bestaan", schrijft het comité.Drents op Stee wil de gemeentes en ook de provincie met deze actie oproepen om werk te maken van het Drents in de openbare ruimte.Het is dus niet voor het eerst dat Drents op Stee deze actie doet. Dat gebeurde al vijf keer eerder. Zo was het in 2014 de beurt aan Grol, Örvelt en Dwingel, in 2015 Slien, De Wiek, opnieuw Grol, Oring en Langel, in 2016 De Smilde, Börk, Exel en Bunen, in 2017 Rowol, Wiester, Zweel en Ieghaor en vorig jaar kregen de plaatsnaamborden van Wespert, Wisp en Hieken een make-over.Wie er achter de actiegroep Drents op Stee zit is niet bekend.