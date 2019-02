Utrechter loopt tegen de lamp door kapotte verlichting

UTRECHT - Een 29-jarige man uit Utrecht moet alsnog een gevangenisstraf van 150 dagen uitzitten, nadat hij is aangehouden met een kapotte koplamp.



De voortvluchtige man viel afgelopen nacht op, doordat hij met de defecte verlichting over de A12 bij Utrecht reed. Agenten zochten zijn kenteken op en kwamen erachter dat de auto mogelijk gebruikt zou worden door een bestuurder zonder rijbewijs.



De man is aangehouden. Hij moet zijn openstaande celstraf alsnog uitzitten.

Reacties

23-02-2019 14:19:51 botte bijl

150 dagen, bijna een half jaar dus, en dat om een simpel lampje

