Auto staat niet op handrem en rolt in water bij Kortenhoef

KORTENHOEF - Aan de Koninginneweg in Kortenhoef stond donderdagochtend een auto niet op de handrem geparkeerd en rolde daardoor het water in. Aanvankelijk werd gedacht dat er nog iemand in de auto zou zitten, maar dit bleek niet het geval te zijn.Duikers hadden voor de zekerheid wel gekeken of er nog mensen in de auto zaten. Dit bleek dus niet zo te zijn. De auto was inmiddels naar het huis aan de andere kant van het water gedreven.De Koninginneweg was enige tijd afgesloten. De auto is later door een berger uit het water gehaald.