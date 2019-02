Alliander waarschuwt: stroomnet niet voorbereid op toekomst

De overgang op duurzame energie gaat moeizamer dan gehoopt. Uit scenario's van Alliander en de gemeente Amsterdam blijkt dat de overgang op duurzame energie kan leiden tot een vervijfvoudiging van het elektriciteitsverbruik tot 2050. In een derde van de stad kan dit zorgen voor een overbelast stroomnet.



Alliander-ceo Ingrid Thijssen maakte dit woensdagochtend bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. Volgens de jaarcijfers is onze stad niet voorbereid op de toename van nieuwe elektrische apparatuur en installaties. Onder andere elektrische auto's, zonnepanelen en nieuwbouwwijken met elektrische verwarming kunnen zorgen voor problemen, schrijft Het Parool.



Volgens Alliander zijn plannen voor een nieuw stroomnet - dat de extra stroompieken wel kan verwerken - hard nodig. De zorgen van Alliander zijn gebaseerd op verschillende scenario's die het bedrijf samen met de gemeente heeft ontwikkeld. Het elektriciteitsbedrijf wil ruim van tevoren overleggen met gemeente en provincie om de problemen in de toekomst te beperken.

