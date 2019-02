Kakkerlakkenplaag ziekenhuis blijkt sabotage van boze verpleegkundigen

Verpleegkundigen van een ziekenhuis in de Italiaanse stad Napels hebben deze week tientallen kakkerlakken losgelaten op de afdeling spoedeisende hulp. Ze deden dit om de directie in diskrediet te brengen en aan te tonen dat het Vecchio Pellegrini hospitaal te vies zou zijn om te werken.



Volgens Italiaanse media hebben rechercheurs inmiddels aangetoond dat de kakkerlakkeninvasie een geval van sabotage was. De gevonden insecten bleken namelijk niet afkomstig te zijn uit Italië, maar het gaat om soorten die alleen voorkomen in Argentinië en Brazilië. Waarschijnlijk zijn de kakkerlakken door het personeel naar binnen gesmokkeld en vervolgens losgelaten om paniek te zaaien. Dat laatste gebeurde ook. Een patiënt van het ziekenhuis filmde de dieren en plaatste de video (zie onder) vervolgens op sociale media. De beelden zorgden voor veel ophef, waarna de politie besloot het incident te onderzoeken.



Ziekenhuisdirecteur Maria Corvino vertelde aan de lokale website Napolitoday ‘geschokt en verbitterd’ te zijn door de vondst van de kakkerlakken. Zij vermoedt dat de daders personeelsleden zijn die al geruime tijd klagen over een te hoge werkdruk op de afdelingen waar ze werken. ,,Ze willen worden overgeplaatst naar minder veeleisende banen, maar volgens ons is er niks mis met hun werk’’, aldus Corvino die ook nog stelt dat de saboteurs wilden aansturen op een algehele sluiting van het ziekenhuis.



De gevonden kakkerlakken bleken niet alleen uitheems, ze waren volgens een expert Emilio Noviello van de universiteit in Napels ook nog ‘behoorlijk gedesoriënteerd’. ,,Een groot deel van de dieren lag, toen ze werden gevonden, op hun rug. Dat duidt er op dat ze waarschijnlijk door iemand op de grond zijn gestrooid’’, aldus Noviello. Hij vermoedt dat de kakkerlakken via internet zijn gekocht. ,,Ze dienen meestal als voer voor reptielen en andere exotische dieren.’’



Het Vecchio Pellegrini hospitaal is inmiddels begonnen met een intern onderzoek om te achterhalen wie de kakkerlakken losliet in het ziekenhuis. Het is niet de eerste keer dat een ziekenhuis in Napels in opspraak raakt door insecten. Vorig jaar werd in het San Giovanni Bosco ziekenhuis aldaar een patiënt gefilmd die van top tot teen bedekt was met mieren. Onderzoek toonde toen aan dat het ging om sabotage, omdat in lockers van personeel geopende suikerzakjes waren gevonden. Vorige maand was in hetzelfde ziekenhuis opnieuw sprake van een door mensen veroorzaakte mierenplaag, deze keer op de afdeling reanimatie. Wederom bleek het om een poging te gaan om de leiding te beschuldigen van onhygiënische praktijken.

Reacties

Kakkerlakken in een ziekenhuis, nu nog de pissebedden en het pleepapier.

