Slachtoffer gestolen fiets dreigt op Facebook om met camerabeelden naar politie te stappen: dief brengt helft van ‘buit’ terug

Een dief heeft in Ieper onderdelen van fietsen teruggebracht naar de plaats waar hij ze had gestolen, nadat het slachtoffer een oproep had gedaan op F

22-02-2019 12:23:27 stora

Als je weet wie het is dan gewoon naar de politie gaan.

22-02-2019 13:07:13 De Paus

S @stora : Maar de politie doet in veel gevallen dan helemaal niets. Nee, maar als jij als nette burger een keertje een kleine overtreding begaat, dan weten ze je wel te vinden. Maar achter een fietsendief aan zitten, dat heeft geen prioriteit.

22-02-2019 13:24:32 Mamsie

Ik ben van plan dat alsnog te doen, als de dief de rest van mijn fietsen niet terugbrengt.”



En ze ook weer goed in elkaar zet! En ze ook weer goed in elkaar zet!

