Klanten verdeeld over familierestaurant dat iPads én kleurboeken bant voor kinderen aan tafel

Hou je met je kinderen en met elkaar bezig, of blijf alsjeblieft thuis of ga elders.” Dat is het nieuwe - en meteen al omstreden - devies van Attila

22-02-2019 11:32:44 stora

Het zal een goedlopend restaurant zijn omdat hij denkt dat hij zich dit soort regels denkt te veroorloven.

maar als er geen 1 ouder met kinderen meer komt eten dan zal het restaurant dat wel betreuren.

Ik denk dat die eigenaar zijn hand overspeelt.

22-02-2019 12:29:00 merlinswit

tsja opzitten en stil zijn, daar heeft geen enkele volwassene nog zin in.



22-02-2019 12:34:30 MIADIA

S het is ook erg lastig gezellig te praten met de andere volwassenen aan tafel als je steeds je kinderen bezig (en rustig!) moet houden als ze niet eens meer in een kleurboekje mogen kleuren...

