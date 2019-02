Renovatie Duits schip 135 miljoen duurder dan gedacht, minister in verlegenheid

De Rekenkamer in Duitsland maakt gehakt van de alsmaar duurder wordende renovatie van een opleidingsschip van de Duitse marine. Het schip de Gorch Fock werd in 2015 naar de scheepswerf gebracht maar sindsdien wordt het miljoenproject overspoeld met problemen. Inmiddels blijkt dat de begroting met 135 miljoen euro overschreden is.Volgens het Duitse blad Der Spiegel ligt de renovatie stil en ligt het schip zelfs volledig ontmanteld in de hangar. Het blad heeft een vertrouwelijk rapport van de Rekenkamer in handen waaruit blijkt dat de renovatie op vrijwel alle fronten is misgegaan. Zo zou bij de planning de schade verkeerd zijn ingeschat, is er geen haalbaarheidsstudie uitgevoerd en is nooit overwogen om een nieuw schip te bouwen in plaats van het oude schip op te knappen.Een medewerker van het Marine-arsenaal in Wilhelmshaven heeft zichzelf verrijkt door te hoge offertes goed te keuren en zelf het verschil met de normale prijs in zijn zak te steken, werd eerder al gemeld door Duitse media.De Gorch Fock werd in 1958 gebouwd en het zeilschip diende tientallen jaren als opleidingsplek voor de marine. Bijna 15.000 rekruten kregen er hun opleiding. Aan boord van het schip konden ze ervaren hoe het is om lange tijd op zee te leven.De laatste jaren haalde het schip negatief het nieuws. Zo kwam er in 2010 een 25-jarige cadet om het leven toen ze vanuit een mast 27 meter naar beneden viel en waren er daarna berichten over muiterij aan boord. Ook zou een inmiddels ontslagen kapitein er sadistische rituelen op na hebben gehouden.In november 2015 werd gestart met de renovatie van de Gorch Fock. Het belangrijkste punt was het repareren van schade aan de romp. Het was de bedoeling dat de renovatie 17 weken zou duren, maar het project duurt nu al meer dan drie jaar.De Rekenkamer begon eind vorig jaar een onderzoek en haalde boven tafel dat waarschuwingen uit 2011 over de staat van het schip zijn genegeerd. Zo was de buitenkant van het schip geroest en zaten er gaten in de buitenkant. Ook was 10 tot 12 millimeter staal van de romp weggesleten, veel meer dan gebruikelijk.Der Spiegel spreekt over chaotische omstandigheden bij het ministerie en schrijft dat minister Von der Leyen van Defensie zich zal moeten verantwoorden.