Wéér falen bij de UWV: zeker 1900 mensen kregen op illegale wijze levenslange uitkering

Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees gaat “dieper duiken” in de jongste onthulling over mogelijke misstanden bij uitkeringsinstantie UWV. Hij wil uitzoeken wat er precies aan de hand is en of het nieuws klopt: “Eerst de feiten op een rijtje.”



RTL Nieuws meldt dat de in opspraak geraakte mega-instantie met haar 1,3 miljoen klanten op een illegale manier zeker 1900 arbeidsongeschikten een levenslange uitkering heeft toegekend. De dossiers van deze personen werden niet door een verzekeringsarts beoordeeld maar door verpleegkundigen, aldus deskundigen en een klokkenluider.



Het UWV, dat kampt met grote achterstanden bij het keuren van mensen door een tekort aan verzekeringsartsen, kon door de inzet van verpleegkundigen in een paar maanden tijd 2555 dossiers van arbeidsongeschikten wegwerken.

Reacties

22-02-2019 10:36:23 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 37.643

OTindex: 20.073

Het kost wat, maar de achterstand is weggewerkt. Zal ik ook eens flikken, op mijn werk.

22-02-2019 10:40:59 stora

Stamgast



WMRindex: 14.251

OTindex: 1.677

Maar zo kregen die Polen ook een uitkering.

Die uitkeringen werden ook door medewerkers van het UWV gegeven.

Het werd de Polen gewoon in de schoot geworpen.



22-02-2019 12:41:24 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.071

OTindex: 4.040



Wat zeg je? Overheden, inderdaad.

.



Laatste edit 22-02-2019 12:42 @Emmo : Mijn werk bestaat grotendeels uit het wegwerken van andermans achterstanden.Wat zeg je? Overheden, inderdaad.

