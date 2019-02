Mijn echtgenoot zat op Tinder op onze trouwdag

Een Australische vrouw heeft een nachtmerrie overgehouden aan de man waar ze enorm veel van hield. Maar hoewel ze het niet wilde geloven, kwamen er meer en meer vreemde zaken aan het licht.



De vrouw leerde haar toekomstige man kennen toen ze allebei in hetzelfde land op reis waren. Het was liefde op het eerste gezicht, en de romantiek spatte ervan af. Binnen enkele maanden waren ze verloofd. In afwachting van zijn visum betaalde de vrouw nagenoeg alles voor hem, zodat hij zich kon focussen op zijn studies. Toen zijn visum goedgekeurd werd, trok hij bij haar in Australië in. Een tijdje later trouwde het koppel.



Plots kreeg ze het ene na het andere bericht van wildvreemde vrouwen die beweerden dat haar man haar bedrogen had met hen, toen hij nog elders woonde. De vrouw negeerde de meeste verhalen, en als ze haar man ermee confronteerde, beweerde hij dat het om afgewezen, jaloerse vrouwen ging. Ze geloofde hem.



Op een bepaalde avond zag ze hem met een andere vrouw, zonder dat hij het opgemerkt had. Toen ze achteraf vroeg wie die vrouw was, legde hij uit dat hij dat niet geweest kon zijn en dat ze het ingebeeld had. Ze geloofde hem, tegen beter weten in.



Maar de twijfel knaagde aan haar, en daarom besloot ze om zijn telefoon in te kijken. Zo ontdekte ze dat hij achter haar rug met verschillende vrouwen afsprak. Maar het ergste van al? Dat hij op hun huwelijksdag op Tinder zat te praten met meerdere vrouwen.



Hij lachte het weg, en gaf aan dat hij gewoon vriendelijk wou zijn tegen de vrouwen. Hij vroeg haar waarom hij van haar geen vrienden mocht hebben. Hij verweet haar veel te obsessief te zijn, en dat het haar schuld was dat er twijfel groeide in de relatie. Ze wilde hem nog steeds geloven.



Tot een pizza-incident haar emmer deed overlopen. Op een avond bestelde ze pizza voor hun tweetjes. Als vegetariër koos ze voor een pizza zonder vlees. Hij was geen vegetariër, dus opteerde hij voor een pizza met ham.



De dag nadien at hij het overschot van haar pizza op en liet de resten van zijn pizza met ham in de ijskast, wetende dat zij als vegetariër daar toch niet aan zou zitten. “Op dat moment besefte ik hoe onrespectvol hij naar mij toe was. Het was zo symbolisch voor alles wat er gaande was. Het liegen, het geld dat ik in hem stak, … Alles kon ik aan. Maar mijn pizza, dat was de druppel”, klinkt het. Ze gooide de man buiten en vroeg de scheiding aan.



De vrouw deelt haar verhaal omdat ze andere vrouwen die emotioneel misbruikt worden wil waarschuwen. “Ik heb mijn echtgenoot niet verlaten omdat ik niet van hem hield. Ik hield enorm veel van hem. Ik ging bij hem weg omdat, mocht ik bij hem gebleven zijn, ik het niet overleefd zou hebben. Ik ging kapot van binnen. En ik wilde niet voor hem kapotgaan. Emotioneel misbruik is verraderlijk en het dringt geleidelijk aan naar binnen.”



“Dit overkomt alle soorten vrouwen. Mij, je beste vriendin, je zus. Alle vrouwen. Weet hoe je de signalen herkent. En wees niet bang om weg te lopen, of je nu aan het daten bent of getrouwd bent voor twintig jaar. Ook al is je liefdesleven te mooi om waar te zijn, het hoeft niet voor eeuwig te duren als er emotioneel misbruik in het spel komt. Weet wat je waard bent en verlaat hem in dat geval”, schrijft ze.

Reacties

Groot gelijk heeft die vrouw! Alleen maar zitten en klagen helpt niet. Zij doet het enige dat in haar situatie van toepassing is.



Dat ze pas het inzicht kreeg na de pizza, toch wel een mooi voorbeeld van liefde maakt blind.

“Dit overkomt alle soorten vrouwen."



Natuurlijk is het zo dat dit een vrouw kan overkomen. Maar ik mis wel een gedeelte, dat dit ook een man kan overkomen met een vrouw als "dader".



Vrouw is een beetje naïef geweest om alles voor hem te betalen en zijn leugens te geloven....



Maar wanneer het mannetje aan haar pizza komt, komt ze in actie.....



