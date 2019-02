Meisje rijdt showroom aan gort met auto die ze nog moet betalen: meer dan 6.000 euro schade

Een meisje uit India is haar allereerste autootje gaan kopen met haar ouders. Of dat was toch de bedoeling. Toen ze in de showroom stond en even mocht

21-02-2019 16:13:37 GMVersluis

Boem is ho en plons is water.



misschien nog een paar lesje nemen?

21-02-2019 16:28:01 stora

Ik hoop voor haar dat ze die auto niet gekocht heeft, want die zit vol deuken.

21-02-2019 16:34:05 BatFish

)? Volgende keer eerst een rijbewijs halen (i.p.v. illegaal aanschaffen via Internet)?

21-02-2019 16:38:10 botte bijl

5 lakh Rupees, in India zijn nog steeds miljoenen mensen die daar 10 jaar voor moeten werken....

21-02-2019 16:55:50 Emmo

@botte bijl : Dat is dan weer wel lekker goedkoop voor een potentiële werkgever

21-02-2019 17:18:12 botte bijl

@Emmo :

dat dan weer wel.... dat dan weer wel....

