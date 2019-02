Jongens (10 en 12) beloond die boeven pakten

Twee jongens van 10 en 12 jaar zijn woensdagmiddag door de burgemeester van Teylingen en politiechef Noordwijk-Teylingen in het zonnetje gezet omdat ze twee boeven wisten te pakken.De jongens hadden bij de buren van een de jongens bewakingsbeelden gezien van een diefstal uit de tuin.Daarna gingen ze buiten spelen. Ze zien de twee mannen lopen die precies dezelfde kleding dragen als de mannen op de beelden. De diefstal was drie dagen eerder.Ze gaan naar de mannen toe en vragen of zijn de dieven zijn. De mannen doen alsof ze van niets weten, maar rennen er daarna vandoor.Dat laten de jongens niet op zich zitten. Ze rennen er achteraan. Onderweg vragen ze een volwassene om hulp. Samen weten ze de mannen tot stoppen te dwingen.Als ze met hun drieën weer beginnen over de diefstal, bekennen de mannen. Het duo brengt de gestolen spullen dezelfde avond terug.De politie hoorde pas later van de actie van de jongens. Ze vindt de actie ’heel knap en heldhaftig’ en wilde ze daarom woensdag belonen.