Jongeman (23) getuigt over hoe zijn vriendin hem uithongerde, mishandelde en kokend water over hem heen goot

Een Britse man heeft in een aangrijpende documentaire op de openbare omroep BBC getuigd over hoe hij jarenlang mishandeld werd door zijn (intussen ex-

Reacties

21-02-2019 13:15:37 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.545

OTindex: 16.946

Hopelijk krijgt die vrouw een levenslang contactverbod met haar kinderen. Iemand die zo zwaar gestoord is wil ge geen kinderen op laten voeden.

21-02-2019 13:19:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.771

OTindex: 68.232

En nu vrees ik het ergste voor de baby. Híj had zich kunnen verweren als hij een vent geweest was maar de baby natuurlijk niet.

Ik begrijp echt niet hij die jongeman het zó ver heeft laten komen, had hij niet stilletjes kunnen vertrekken met het kind?

O ja, kinderen het waren er twee, de stakkers!



Laatste edit 21-02-2019 13:21



Laatste edit 21-02-2019 13:21

21-02-2019 13:51:07 GMVersluis

Erelid



WMRindex: 344

OTindex: 8.586





: &

Ik denk dat in dit geval eenzame opsluiting het beste is.

kan ze ook niet jaloers of controlerend zijn over andere. Hoe gestoord moet je zijn. @Mamsie : & @BatFish : die kun je beter niet te dicht bij kinderen hebben.Ik denk dat in dit geval eenzame opsluiting het beste is.kan ze ook niet jaloers of controlerend zijn over andere.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: