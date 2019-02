Aanstaande moeder is internethit nadat ze jurk draagt die iets helemaal anders blijkt te zijn

Een zwangere vrouw is viraal gegaan nadat ze serieus de fout in ging met een zak babyspullen die ze van een vriendin kreeg. Ze viste er een leuk item uit waarvan ze dacht dat het een jurkje was, maar bleek het aan het verkeerde eind te hebben.“Als je je vandaag een mislukkeling voelt, weet dan dat ik een overtrek van een kinderzitje gedragen heb omdat ik dacht dat het een jurk was”, schreef de Amerikaanse Lori Farrell op Facebook. De post werd in vier dagen tijd al meer dan 57.000 keer geliket en 64.000 keer gedeeld.“Een vriendin van me had me een hele hoop babyspullen gegeven”, doet ze haar verhaal aan het magazine Motherly. “Van kleren en draagzakken tot een schommelstoel en lakentjes. Toen ik het item uit de zak viste, wist ik niet goed wat het was. Ik waste het toch maar en de manier waarop je het langs de zijkant kon uitrekken, deed me besluiten dat het een zwangerschapskleed moest zijn.”Helemaal zeker was ze niet, maar het paste en ze vertrok er op een ochtend mee naar het werk. Ze bleef evenwel twijfelen en toen ze op kantoor was, besloot ze het merk toch maar eens te googelen. “Ik ontdekte dat het bedrijf niet alleen geen kleren verkoopt, maar ook dat ik een overtrek voor een kinderstoeltje had aangetrokken”, zegt ze.Of de vrouw nu de waarheid vertelt of het gewoon een stunt is, het internet beleeft er in elk geval veel plezier aan. Veel van haar volgers geven ruiterlijk toe dat het hen ook had kunnen overkomen. “Het ziet er trouwens heel leuk uit als een jurkje”, klonk het onder meer. “Leve het dubbel gebruik.”Het bedrijf dat de overtrekken voor de kinderstoeltjes in kwestie maakt, zag de publicitaire waarde meteen in. Itzy Ritzy uit Chicago deelde het bericht van Farrell op sociale media en bedankte de vrouw voor de publiciteit: “Dit is het beste wat we misschien ooit hebben gezien”.