Vleeseters niet welkom op huwelijk van veganistisch koppel

Een Amerikaans koppel heeft hun vleesetende vrienden duidelijk gemaakt dat ze niet hoeven te komen naar hun huwelijk. Ze willen hun ‘gelukkigste dag’ enkel vieren met veganisten.



Dat er een bepaalde dresscode wordt verwacht bij een huwelijk, is begrijpelijk. Maar een Amerikaans koppel gaat wel erg ver in de vereisten naar hun gasten toe. De meest opvallende vereiste van de bruid in spe is dat vleeseters niet geapprecieerd worden op de ‘mooiste dag van hun leven’.



De reden? Het koppel is veganistisch en de vrouw argumenteert dat ze al jaar en dag door vleeseters scheef bekeken worden voor hun eetgewoonten en dat die mensen nu niet plots vriendelijk moeten gaan doen. “We hebben enkele familieleden laten weten dat ze niet uitgenodigd zijn op onze trouwdag omdat we geen moordenaars op ons huwelijk willen. Dat moet immers een van de gelukkigste dagen van ons leven worden. Mijn partner en ik worden al jarenlang bekritiseerd voor onze keuze om veganistisch te zijn, en nu onze grote dag eraan komt, willen die mensen plots weer vriendjes zijn. Het spijt me niet als ik hiermee onbeschoft overkom, want ik wil de ethische waarden die ik met iedereen op mijn huwelijk deel niet in het gedrang brengen”, klinkt het.



Het bericht werd gepost op de Facebookpagina van Vegan Revolution en kwam daarna op Reddit terecht. Daar vond de meerderheid van de mensen, onder wie zowel veganisten als vleeseters, dat het koppel over de schreef gaat. “Ik ben in november getrouwd en ook ons huwelijksfeest was volledig veganistisch. We serveerden taart, koffie, thee, enzovoort. Ik heb niemand horen klagen”, reageert iemand.



“Dat is wel heel radicaal. Ze hadden ook gewoon kunnen aankondigen dat ze enkel veganistisch eten serveren. En dat als iemand daar een probleem mee zou hebben, hij of zij niet welkom is”, klinkt het.

Reacties

21-02-2019 10:00:04 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Een Amerikaans koppel heeft hun vleesetende vrienden



Daar zijn ze helemaal geen vrienden mee. Ze hebben allerlei nare ideeën over hen.

Ik zou daar helemaal niet willen komen op díe trouwerij.. Daar zijn ze helemaal geen vrienden mee. Ze hebben allerlei nare ideeën over hen.Ik zou daar helemaal niet willen komen op díe trouwerij..

21-02-2019 10:30:16 Emmo

Oudgediende



Quote:

“We hebben enkele familieleden laten weten dat ze niet uitgenodigd zijn op onze trouwdag omdat we geen moordenaars op ons huwelijk willen. En hoeveel worteltjes, radijsjes en bloemkolen worden onnadenkend vermoord alleen maar omdat deze veganisten hun lage lusten willen botvieren?

Ook planten zijn levende wezens. En hoeveel worteltjes, radijsjes en bloemkolen worden onnadenkend vermoord alleen maar omdat deze veganisten hun lage lusten willen botvieren?Ook planten zijn levende wezens.

21-02-2019 11:58:44 stora

Stamgast



Prima als je veganist bent en ook goed als je dat af en toe meldt.

Maar het continue doordrammen en zeiken over vlees daar wordt je denk geen prettig mens van.

Dus een uitnodiging om niet te komen zou ik toejuichen Als ik familie zou zijn dan was ik heel waarschijnlijk toch al niet naar die bruiloft gegaan.Prima als je veganist bent en ook goed als je dat af en toe meldt.Maar het continue doordrammen en zeiken over vlees daar wordt je denk geen prettig mens van.Dus een uitnodiging om niet te komen zou ik toejuichen

21-02-2019 12:03:19 GMVersluis

Erelid



Vrienden zijn vrienden, ongeacht hun voorkeuren. je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. maar dit zijn blijkbaar geen vrienden.

Ik moest hier aan denken. Vrienden zijn vrienden, ongeacht hun voorkeuren. je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. maar dit zijn blijkbaar geen vrienden.

