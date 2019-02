Bestuurder rijdt busje klem in fietstunneltje Amstelhotel

Wie dinsdagavond door het fietstunneltje onder de Torontobrug (A'dam) door fietste, kwam daar een bijzondere verkeerssituatie tegen. De bestuurder van een bestelbusje dacht een korte route te nemen, maar dat ging mis.Met een enorme deuk in het dak zit het busje klem in de fietstunnel bij het Amstelhotel. Volgens een getuige is het busje achtergelaten. Maar de politie kan dat niet bevestigen.Agenten hebben de banden leeg laten lopen in de hoop het busje zo te kunnen verplaatsen. Of dat inmiddels gelukt is, is niet bekend.