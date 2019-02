Man zet collectie 55 roestige busjes van Volkswagen te koop

Een Canadese autoverzamelaar is niet meer zo tuk op zijn collectie aan VW-busjes. Hij wil in één keer van zijn 55 klassieke busjes vanaf, zo staat te lezen in een advertentie.



Wie interesse zou hebben in de roestige verzameling van Rob (zijn naam op de advertentiesite, red.), moet er wel wat voor over hebben. Zo moet je al 500 dollar neertellen om nog maar simpelweg naar de busjes van Volkswagen te komen kijken. De Canadees windt er ook geen doekjes om: of je koopt alle 55 busjes, of je koopt niets. Het prijskaartje ligt op 350.000 dollar, oftewel net iets meer dan 6.000 dollar per busje. Boven de advertentie staat dat het gaat om Split Window Westfalia busjes, dat zijn er dus van de eerste generatie.

Reacties

20-02-2019 15:20:59 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 37.613

OTindex: 20.057

Ik wens hem veel geluk, maar ik verwacht dat er maar weinig mensen zullen zijn die 55 vw-busjes in één keer willen kopen.

20-02-2019 15:48:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.764

OTindex: 68.211

Haha, 500 dollar kijkgeld, er zal geen hond komen, denk ik!

