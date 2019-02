Nico uit Kamerik bouwde een cockpit in huis en zag zijn leven een vlucht nemen

KAMERIK - Als je houdt van vliegen, kan je een boel tijd en geld steken in het behalen en behouden van jouw vliegbrevet. Of je bouwt gewoon zelf een cockpit in huis waarin je eindeloos gratis rondjes kan vliegen. Dat laatste deed Nico Weesjes uit Kamerik en RTV Utrecht vloog maar wat graag een rondje met hem mee.Wie ook een cockpit in huis wil halen, kan wel maar beter een beetje handig zijn. Gelukkig voor Nico is hij dat ook. Op zijn 15e bouwde hij al zelf een speedboot en als meubelmaker wist hij ook op latere leeftijd mooie dingen te maken.Van vliegen heeft Nico altijd gehouden. Hij had vroeger een brevet en vloog bij vliegclub Rotterdam. Maar om een brevet te houden, moet je elk jaar een bepaald aantal uren vliegen en dat ging niet meer. Omdat Nico niet graag stil zit, leek het hem een goed idee dan maar thuis te gaan vliegen. Nu, negen jaar later, is zijn zelfgebouwde cockpit haast niet van echt te onderscheiden.Een kant-en-klaar plan over hoe je een cockpit bouwt, is er niet. Nico gebruikte stukjes informatie van het internet en keek goed naar foto's van een Boeing 737, het type vliegtuig waar de cockpit op is gebaseerd. "Als ik iets doe, wil ik het goed doen. Die cockpit moest precies zo eruit zien als de echte."ENKELTJE FRANKFURTNico nam RTV Utrecht mee op een vluchtje naar Frankfurt. Het toestel stond bij aankomst van de verslaggever al helemaal klaar om te vertrekken vanaf de landingsbaan op Schiphol. Als Nico gas geeft, is niet alleen het geronk van de motoren te horen, maar begint de vloer ook te trillen. "Door dat geruis en gerammel krijg je een hele leuke vliegervaring. Ik heb alleen al zeven speakers ingebouwd om dat voor elkaar te krijgen."Het mooie aan een simulator vindt Nico dat je "straffeloos in de lucht kunt zwalken." Een ander voordeel is de rode pauzeknop op het paneel naast Nico. "Als mijn vrouw roept voor de koffie, druk ik deze in", zegt Nico. En ja hoor, de vlucht naar Frankfurt gaat even op pauze. Op de schermen valt alles even stil. "Als de koffie op is, vlieg ik weer verder."Dat Nico zijn werk niet afraffelt, blijkt wel uit de details. In de vliegtuigstoelen zitten zelfs originele zwemvesten. Ook heeft hij een geluidsopname laten maken, die hij graag even aan ons laat horen. "Dames en heren", klinkt een Engelse stem, "namens uw gezagvoerder Nico Weesjes wensen wij u een prettige vlucht." Nico lacht: "Alles om het zo echt mogelijk te laten lijken!"Klaar met bouwen aan de cockpit is Nico nooit. Het paneel boven hem moet nog helemaal worden aangesloten: "Ik ben er nog wel een paar jaar zoet mee."