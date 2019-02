Gewichtheffer redt man onder auto: 'Training was niet voor niets'

Vijf dagen per week staat Ryan Belcher in de sportschool om te trainen voor zijn hobby: gewichtheffen. Vorige week kwam die training ineens goed van pas. Vlak bij zijn werk crashte een auto en kwam iemand klem te zitten.



Terwijl hij op het werk zat, gebeurde er voor de deur een ongeluk. "Ik hoorde een harde knal en ik zag een auto op zijn kant liggen", vertelt Belcher aan de lokale zender WXYZ.



Zijn eerste instinct was om te gaan helpen. Eenmaal aangekomen zag hij een hevig bloedende vrouw en een man die nog half onder de auto lag. "Ik had geen keus, ik moest wel helpen."



Belcher wist meteen: dit is waar ik al die jaren voor getraind heb. "Oké, ik ben waar ik moet zijn. Alle training van de afgelopen jaren gaat nu van pas komen. Ik kan er iemand mee helpen." Belcher wist de auto van de man af te tillen en weg te duwen.



Zijn zoon noemt Belcher de 'Hulk', naar de groene superheld. Een naam die de gewichtheffer maar wat graag omarmt. "Ik vind het tof om Hulk genoemd te worden. Hij is de favoriete superheld van mijn zoon."



Belcher is blij dat hij in kon grijpen en niet verstijfde. De slachtoffers van het ongeluk zijn met 'ernstige verwondingen' naar het ziekenhuis gebracht, maar ze gaan het ongeluk wel overleven.

