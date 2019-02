19-02-2019 11:17:53

Quote: Hij beweert dat hij Childs helemaal niet kende en dat hij in 1993 met geen enkele vrouw in Minneapolis seks had. Zijn advocaat liet weten dat Westrom onschuldig zal pleiten.Als Paus en als misdaadkenner vind ik dat geen goed verweer. Zijn sperma is o.a. op het bed gevonden. Zeg dan gewoon: Ik ben daar wel geweest, maar ik was niet haar laatste klant, vermoedelijk wel de op een of twee na laatste klant. Die mevrouw heeft kennelijk het bed niet goed schoongemaakt na mijn bezoek, maar het bezoeken van een prostituee is niet verboden en dat een klant na mij een moord pleegt is niet mijn schuld.Ja, je kunt wel weer zien dat ik moraaltheologie heb gestudeerd.