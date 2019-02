Antwerpenaar vindt iPhone op trein en zet hem te koop

Op de website 2dehands.be is een wel heel vreemde aanbieding verschenen. Iemand verkoopt daar een iPhone 6s die hij/zij naar eigen zeggen gevonden heeft op de trein.



“Iphone 6s in zeer goede staat – Krasvrij”, lezen we op de verkoopswebsite 2dehands.be. Op het eerste gezicht is daar niets mis mee, ware het niet dat de verkoper bij de beschrijving aangeeft dat hij/zij de iPhone gevonden heeft op de trein. “Ik krijg hem niet aan de praat gezien instelling icloud vorige eigenaar”, klinkt het.



De verkoper noemt zichzelf ‘assupergirl’ en is afkomstig van Brasschaat. De aanbieding dateert van 1 februari 2019 en kreeg intussen twee biedingen, eentje van 20 euro en van 100 euro.



De aanbieding werd maandag gedeeld op de Facebookpagina ‘Stationschef’. Daar reageert iedereen met verbazing op de bizarre aanbieding. Vooral het feit dat de verkoper de bewuste iPhone niet afgegeven heeft aan de conducteur of de politie, slaat hen met verstomming.

Reacties

19-02-2019 10:55:08 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.536

OTindex: 16.927

Quote:

De verkoper noemt zichzelf ‘assupergirl’ en is afkomstig van Brasschaat. Ze moet haar naam maar veranderen in a-super-aso-wijffie. Klinkt toepasselijker. Ze moet haar naam maar veranderen in a-super-aso-wijffie. Klinkt toepasselijker.

19-02-2019 11:14:07 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 69.746

OTindex: 30.467

een beetje dom wel....

19-02-2019 11:37:42 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.683

OTindex: 5.186

S dat lever je toch in bij de politie

19-02-2019 13:18:19 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 69.746

OTindex: 30.467

@MIADIA :

dat is meer iets voor nette, eerlijke mensen dat is meer iets voor nette, eerlijke mensen

19-02-2019 13:44:53 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.683

OTindex: 5.186

S



is dat inmiddels een uitstervende soort? @botte bijl : das waar. stom dat ik daar niet aan dachtis dat inmiddels een uitstervende soort?

19-02-2019 13:46:31 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 69.746

OTindex: 30.467

@MIADIA :

als je sommige artikelen hier leest, dan zou je het haast denken als je sommige artikelen hier leest, dan zou je het haast denken

