Wow: gigantisch kunstwerk van gebruikte rietjes

De kunstenaars in Vietnam baalden dat er zoveel plastic wegwerprietjes worden gebruikt. Ze besloten de rietjes daarom te verzamelen en er een enorm kunstwerk van te maken. In totaal gebruikten ze precies 168.037 rietjes.Daarmee hebben ze een record te pakken. Nog nooit eerder werd zo'n groot kunstwerk gebouwd van rietjes.De kunstenaars bouwden van de rietjes twee grote golven. Zo willen ze aandacht vragen voor al het wegwerpplastic dat in de zee terecht komt.