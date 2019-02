Vrouw die niet naast peuter wil zitten uit vliegtuig gezet

Een 32-jarige Amerikaanse vrouw die niet naast een peuter wilde zitten, is een vliegtuig uitgezet. De vrouw werd zo boos op het vliegtuigpersoneel, dat ze haar spullen moest pakken en niet mee mocht op haar vlucht.Toen de Amerikaanse Valerie zag dat naast haar een peuter kwam te zitten, ging ze flink tekeer op een vlucht naar Las Vegas."Ik ga niet naast een peuter zitten, ik heb de hele dag gedronken", schreeuwde ze volgens getuigen die Amerikaanse media te woord stonden.De vrouw wilde daarom op een andere plek gaan zitten in het vliegtuig. Het vliegtuigpersoneel accepteerde dat niet, waarna de vrouw erg boos werd. Het personeel besloot daarna de vrouw van de vlucht te halen.Toen ze het vliegtuig verliet, schreeuwde ze nog: "Dag baby's. Ik zie jullie in Las Vegas."