Deze ondernemer krijgt ongevraagd cocaïne op de deurmat

Vrijwel wekelijks krijgt een softwarebedrijf uit Heemskerk enveloppen retour die het niet zelf heeft verzonden. De inhoud? Drugs. De eigenaar baalt ervan.Op het bureau van Marc Paro liggen twee enveloppen met daarop retourstickers van de Duitse post. Het is de oogst van deze week. Hij heeft ze nog niet opengemaakt, maar weet al wat erin zit: "Pillen of poeder. Dat is al vijf keer eerder gebeurd deze maand. Vermoedelijk heeft een drugsdealer mijn enveloppen nagemaakt en gebruikt hij die om drugs te versturen door Europa. Als ze dan om een of andere reden niet bezorgd kunnen worden, komen ze retour naar ons. Ons adres staat erop."Als de enveloppen worden opengemaakt, blijken er inderdaad verdovende middelen in te zitten. In de ene envelop zitten 25 pillen, vermoedelijk xtc. In de andere envelop zit een zakje dat waarschijnlijk cocaïne bevat. Paro baalt ervan. "Ik wil helemaal niets met het criminele circuit te maken hebben. Dit moet stoppen. Anders staan we straks in het buitenland bekend als drugsdealers."De enveloppen lijken sprekend op die van het bedrijfje zelf. Paro Engineering staat erop. Maar eigenaar Paro kan zo een paar verschillen aanwijzen. "Wij hebben bijvoorbeeld onze bedrijfsslogan erop staan. En die ontbreekt op de nep-enveloppen. Ze zijn duidelijk met een printer gemaakt, terwijl die van ons gedrukt zijn."De drugs worden waarschijnlijk verkocht op het dark web. Dat is het deel van internet dat je niet kunt vinden met standaard browsers en gewone zoekmachines als Google. "Je kunt er van alles kopen wat illegaal is", vertelt NOS-techredacteur Joost Schellevis. "Heel eenvoudig, alsof je naar Marktplaats gaat."Hij laat een platform zien waar inderdaad zo'n beetje elke vorm van drugs wel wordt aangeboden: cocaïne, lsd, opium, morfine, heroïne en heel veel verschillende soorten pillen. "De betaling gaat meestal met bitcoins of een andere cryptomunt. Vervolgens vul je je adres in, dat versleuteld wordt verzonden. De bezorging gaat vaak gewoon via de post."Om niet op te vallen, gebruiken de drugsverkopers daarvoor adresgegevens van bestaande bedrijven of particulieren. Regelmatig worden online drugsdealers opgepakt.Marc Paro brengt de enveloppen meteen naar de politie als er weer eentje op de deurmat ligt. Maar hij heeft niet het idee dat het daar veel prioriteit heeft. "Officieel weten we niet eens of er wel echt drugs in zitten."De ondernemer kreeg van een agent te horen dat er uit het buitenland daadwerkelijk een keer een verzoek is gekomen om iemand aan te houden wegens drugshandel. In werkelijkheid was ook deze persoon een gedupeerde."Dat is natuurlijk waar je bang voor bent", zegt hij. "Als de politie in het buitenland onderzoek doet naar drugshandel en steeds onze enveloppen tegenkomt, loop ik kans om aangehouden te worden als ik op vakantie ga. Ik wil niet in Oostenrijk of Thailand moeten uitleggen dat ik er niets mee te maken heb."Paro heeft geen idee waarom de criminelen juist zijn bedrijf hebben uitgezocht als dekmantel. "Ik denk dat het gewoon puur toeval is. Maar vervelend is het wel. Ik wil dat het zo snel mogelijk stopt."