Japanse premier nomineert Donald Trump voor Nobelprijs voor de Vrede

”De bronnen zeggen dat Washington de aanzet gaf tot de nominatie van Trump. Dat gebeurde na zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore. De Amerikanen zouden Tokio „informeel” hebben benaderd met het verzoek Trump te nomineren voor de prestigieuze onderscheiding.



Trump stelde vrijdag al dat zijn Japanse collega hem had genomineerd voor de Vredesprijs. „Hij gaf me een prachtige kopie van een brief die hij heeft gestuurd naar de mensen die de zogeheten Nobelprijs uitreiken”, vertelde de president. „Hij zei: ik heb u genomineerd namens de inwoners van Japan.””

Reacties

18-02-2019 13:34:22 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 37.583

OTindex: 20.037

Voorlopig heeft de heer Trump meer gedaan voor de wereldvrede dan een hoop andere genomineerden (de meeste Amerikaanse presidenten, de Europese Unie (winnaar 2012) en anderen, zoals A. Hitler)

18-02-2019 13:55:17 TheBoss

Senior lid

WMRindex: 540

OTindex: 103

Wnplts: het oosten

@Emmo : Door een keer met Kim Jong-Un te praten vind je dat hij geschikt is voor de nobelprijs voor de vrede?

18-02-2019 14:31:35 supericecube

Erelid



WMRindex: 1.173

OTindex: 409

S nobelprijs voor de vrede voor deze engnek

Wat een lachertje

18-02-2019 14:53:31 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 69.712

OTindex: 30.458

Quote:

„Hij zei: ik heb u genomineerd namens de inwoners van Japan.””

wedden dat de allermeeste inwoners van Japan niets is gevraagd wedden dat de allermeeste inwoners van Japan niets is gevraagd

18-02-2019 14:56:53 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 37.583

OTindex: 20.037





Ik vind niet dat hij in principe geschikt is voor zoiets, maar hij is niet minder geschikt dan anderen die ook genomineerd waren.



: Meerdere genomineerden waren net zulke engnekken (zoals mijnheer A. Hitler) @TheBoss : Dat is al meer dan al zijn voorgangers (die ook genomineerd waren) gepresteerd hebben. Verder is hij van zins militairen uit Syrië en Irak terug te halen, hoewel een aantal voorgangers dat ook van plan waren, zonder veel succes.Ik vind niet dat hij in principe geschikt is voor zoiets, maar hij is niet minder geschikt dan anderen die ook genomineerd waren. @supericecube : Meerdere genomineerden waren net zulke engnekken (zoals mijnheer A. Hitler)

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: