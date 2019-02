Foutje: verkeerde leiding doorgezaagd, gaslek in Assen

Een bewoner van een flat in Assen heeft een gasleiding doorgezaagd. Vermoedelijk dacht hij dat zijn flat van het gas af was, maar er stond nog wel degelijk druk op de leiding. Gevolg: een gaslek waardoor ruim vijftien mensen moesten worden geëvacueerd.



De flat aan de Ellen in Assen kwam eerder in het nieuws omdat het de eerste gasvrije flat van Assen moet gaan worden. Het merendeel is van het gas af, maar nog niet alle bewoners.



Vermoedelijk dacht de man dat de gasleiding niet meer nodig was. Door het doorzagen ontstond een gaslek waardoor het flatgebouw en meerdere omliggende woningen moesten worden ontruimd, schrijft RTV Drenthe. De mensen worden opgevangen in een nabijgelegen zorgcentrum. In het flatgebouw is nog veel gas aanwezig. Daardoor is er nog explosiegevaar.



Ook de elektriciteit in en rond de flat is uit voorzorg afgesloten, zei een woordvoerder van de brandweer

Reacties

18-02-2019 12:30:16 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 37.583

OTindex: 20.037

Ik vraag me af hoe die woningen nu verwarmd worden. Blokverwarming via een gasketel?



Voorlopig is electrisch verwarmen en koken razend onrendabel. Elektriciteit wordt nog steeds opgewekt in kolen en gascentrales, die een beduidend lager rendement hebben dan een HR-keteltje (50 à 60% tegenover >95%)

18-02-2019 13:27:39 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.990

OTindex: 3.079

Quote:

Vermoedelijk dacht de man dat de gasleiding niet meer nodig was. Door het doorzagen ontstond een gaslek Dus die hebben we niet meer nodig en i.p.v. eerst het gaskraantje dicht te draaien zagen we er gewoon een stukje tussenuit, moet kunnen Dus die hebben we niet meer nodig en i.p.v. eerst het gaskraantje dicht te draaien zagen we er gewoon een stukje tussenuit, moet kunnen

18-02-2019 14:51:34 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 69.712

OTindex: 30.458

@Emmo :

vaak krijgen flatgebouwen als er wordt gerenoveerd stadsverwarming, wat er in de praktijk op neer komt dat de gasketel verderop in de gemeente staat.... vaak krijgen flatgebouwen als er wordt gerenoveerd stadsverwarming, wat er in de praktijk op neer komt dat de gasketel verderop in de gemeente staat....

