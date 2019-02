Volgens Google is de vlag van Pakistan het beste toiletpapier ter wereld

Bij het zoeken op Google images naar "Best Toilet Paper in The World" kregen de internetgebruikers tot hun verbazing de vlag van Pakistan te zien. Zonder tijd te verliezen hebben de twitteraars dit nieuws op het internet gezet met de hashtag #besttoiletpaperintheworld



Reacties

18-02-2019 11:15:45 stora

Stamgast



WMRindex: 14.209

OTindex: 1.668

Het zal een zachte vlag zijn.



18-02-2019 12:24:56 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 69.712

OTindex: 30.458

in Pakistan gebruiken ze water voor die doeleinden....

