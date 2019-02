Ouder 1 en ouder 2 vervangt vader en moeder

Om gezinnen met twee vaders of twee moeders tegemoet te komen, moeten Franse scholen voortaan in hun administratie niet meer ‘vader’ en ‘moeder

18-02-2019 09:16:31

ik vind het op zich wel handig.

nu wordt ik als moeder standaard als eerste gebeld.



in dit nieuwe geval kun je bij ouder 1 de ouder opgeven die het best/meest bereikbaar is en dus sneller bij school kan zijn in het geval dat er wat is.