Veganistische ouders laten baby’tje verhongeren

Een jong koppel uit Florida in de Verenigde Staten is ervan beschuldigd hun vijf maanden oude baby’tje zwaar te hebben verwaarloosd. Het jongetje kr

hoe we die onmensen moeten noemen mag je zelf weten, als dat arme kind maar ergens anders heen mag....

17-02-2019 21:03:41

Ja de Darwin Award is er voor mensen die zo stupide zijn dat het een goed idee is dat ze hun genen niet doorgeven. Echter het is wel zuur als de gevolgen voor hun kinderen zijn, i.p.v. voor henzelf.