Doorgesnoven automobilist vecht met politie na botsing in Beverwijk

BEVERWIJK - Een automobilist probeerde vrijdagavond na een crash op de Wijk aan Duinerweg in Beverwijk weg te komen. De bestuurder was onder invloed van alcohol en cocaïne en ging met agenten in gevecht toen hij werd aangehouden.De bestuurder botste tegen een geparkeerde auto. Hij wilde vervolgens vluchten, maar zijn voorwiel blokkeerde, zo meldt de politie op Facebook.Toen de man werd aangehouden, ging hij 'vol in gevecht' met agenten. Enkele buurtbewoners schoten de agenten daarbij te hulp. Uiteindelijk werd de man overmeesterd. Er werd bloed bij hem afgenomen."Hij is debet aan een hoop schade en twee collega's met hoofdpijn", meldt de politie. De man werd naar de eerste hulp gebracht en mocht daarna een nacht in de cel slapen.