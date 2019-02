Gemeente Heemstede stuurt oproep sportevenement naar dode inwoners

De gemeente Heemstede heeft een pijnlijke blunder begaan. Een oproep voor een sportevenement voor 65-plussers werd per ongeluk verstuurd aan overleden inwoners.



Volgens de gemeente kwam dit door een 'verouderd adressenbestand'. "De gemeente betreurt dit zeer en beseft dat dit voor de betrokken nabestaanden bijzonder pijnlijk is."



In een persbericht belooft de gemeente persoonlijk contact op te nemen met de nabestaanden. Ook komt er een onderzoek, om deze fout in de toekomst te voorkomen.



Naar hoe veel dode inwoners de brief is gestuurd, is onduidelijk.

Reacties

17-02-2019 13:19:33 stora

Die dooie mensen zijn zo stijf die kunnen wel wat beweging gebruiken.

17-02-2019 13:23:35 omabep

Naar hoe veel dode inwoners de brief is gestuurd, is onduidelijk.

Krijgen ze geen antwoord op de brieven, vreemd hoor

17-02-2019 13:30:31 botte bijl

waarschijnlijk was een politiek correcte ambtenaar bang om die doden te discrimineren

17-02-2019 14:26:13 BatFish

@stora :

Die dooie mensen zijn zo stijf die kunnen wel wat beweging gebruiken. QuoteDie dooie mensen zijn zo stijf die kunnen wel wat beweging gebruiken. Ja, beetje yoga zou de goed doen

