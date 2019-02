Aardappelteler die niet mag vliegen met zijn drone, begint luchthaven

Nederland is een luchthaven rijker: in het Brabantse Reusel is een gebied van 80 hectare aangewezen als Reusel Airport, met een officiële luchthavenstatus.Al sinds 2010 experimenteert Jacob van den Borne uit Reusel met drones, die zijn aardappelplanten vanuit de lucht in de gaten houden. Ze geven door of er water nodig is, of er een insectenplaag is of dat ze te nat staan.Maar Van den Borne liep tegen de grenzen aan van wat er met drones is toegestaan in Nederland. Hij mocht ze niet groter of zwaarder maken, en hij mocht ook niet met meer drones tegelijk vliegen.Een listMaar dat was wél noodzakelijk, vond de teler, want hij heeft een praktijkcentrum voor precisielandbouw. Met steun van Europa, Rijk en provincie heeft Van den Borne een opleidings- en experimenteerinstituut. En dat draait alleen goed als er voortdurend innovaties zijn.Van den Borne bedacht een list om met grotere toestellen te kunnen vliegen: hij deed een beroep op de luchthavenregeling. Daarmee kun je de officiële status van luchthaven aanvragen. Dan zou Reusel voortaan een luchthaven zijn, en moeten andere vliegers rekening met je houden. Daarmee zouden zijn drones een slag zwaarder mogen zijn.De list slaagde, de vergunning kwam er. "Ik heb een luchtvaarthavenmeester aangesteld", zegt van den Borne. "Die geeft keurig per dag door of we vliegen, waar, en hoe hoog. Aan Eindhoven Airport, hier in de buurt, aan de luchtmacht, maar ook aan alle andere autoriteiten. Het is een oud-piloot die hier in Reusel woont, en hij heeft het vertrouwen van de overheid."Reusel Airport is ongeveer 80 hectare groot. Je kunt nu nog niet precies zien waar de luchthaven begint en eindigt maar dat is binnenkort voorbij want de benodigde borden zijn besteld. Er mag gevlogen worden met drones tot 150 kg en op een hoogte tot 300 meter.Een grote berg wit zand bij een schuur geeft aan waar de start- en landingsbaan is. "Er zijn wel meer drone ports", zegt Van den Borne, "maar die liggen allemaal bij bestaande of oude luchthavens. En dat wil ik niet, want wat kan ik daar nou meten? Hoe hoog het gras in de buurt is? Daar heb ik niks aan."Op Reusel Airport kan van den Borne testen wat hij wil, en hij niet alleen: iedereen die wil experimenteren met een drone is welkom. Dat kan een startend bedrijfje zijn, iemand die gewichten wil testen, noem maar op.Van den Borne: "Je hebt ook mensen die drones willen wegjagen of neerhalen, bijvoorbeeld in de buurt van luchthavens. Denk je dat ze daar iemand toelaten met een verstoringsgeweer? Ik dacht het niet. En hier kan dat mooi getest worden. We hebben alles: stukjes bos, stukken open terrein, bebouwing. Alles is te oefenen hier".Op de vraag of hij zich realiseert dat ie het risico loopt dat hij half drone-minnend Nederland op de stoep krijgt zegt hij: "Iedereen is welkom op Reusel Airport. Wie proeven wil doen, apparatuur wil ijken, testprogramma's wil uitvoeren; het mag allemaal. Alleen: wíj controleren het luchtruim, en wíj bepalen dus wie er met wat vliegt en waar dat gebeurt."