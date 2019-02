Australisch koppel kweekt manshoge savooiekool

Het kostte Rosemary Norwood en Sean Cadman negen maanden, maar toen hadden ze ook wat. Geen baby, wel een gigántische savooiekool. "Het gaat niet altijd zo hoor."Het stel is eigenaar van de Forest Walks Lodge, een ecovriendelijke toeristenaccomodatie op het eiland Tasmanië, onder Australië. In april vorig jaar plantten ze de savooiekool.Maandenlang haalden ze de minder goed groeiende kolen eromheen weg. Ook werd een stevig hek geplaatst om kleine kangoeroes en andere ongewenste knagers buiten de deur te houden.Met succes: de savooiekool werd uiteindelijk manshoog. "Het gaat niet altijd zo hoor", zegt Norwood. "Je hebt een goed natte lente nodig, genoeg regen en hoge temperaturen in het begin van de zomer." De kool is inmiddels verwerkt tot een lading salade en andere gerechten.