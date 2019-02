Vrouw die trouwde met haar zombiepop wil als koppel kinderen opvoeden

Felicity Kadlec, een vrouw die dol is op zombies en poppen, combineerde eind augustus haar twee passies door in het huwelijksbootje te treden met haar 'zombiepop', compleet met vals bloed en verminkt gezicht. Volgens de Britse krant The Sun is de 21-jarige Amerikaanse nu van plan om een spermabank te bezoeken en samen met haar onsmakelijke 'echtgenoot' kinderen op te voeden.De vrouw wil naar verluidt dolgraag aan gezinsuitbreiding doen. "Ik zou het kind verwekken via een spermadonor", aldus Kadlec. "De plannen zijn nog niet concreet, maar het is iets dat we serieus overwegen." "Het voelt als de volgende, logische stap", voegt ze er nog aan toe. "We trouwden zes maanden geleden en we zijn in die tijd dichter naar elkaar toe gegroeid." Kadlec kreeg de zombiepop op haar dertiende van haar vader, die in 2017 overleed. Ze ontwikkelde intense gevoelens voor de pop, in die mate dat ze een volwaardige trouwceremonie organiseerde om elkaar het jawoord te geven - voor de ogen van haar andere acht poppen, die als getuigen fungeerden.