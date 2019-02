Chinese vlogger komt om het leven bij sprong van brug

Het internet kan niet alleen informatief of entertainend, maar ook dodelijk zijn. Dat ondervond een Chinese vlogger die met een gedurfde sprong van een brug zijn populariteit hoopte op te vijzelen. Hij landde in ondiep water en stierf voor de camera.



De 28-jarige Li nam een duik vanaf een verkeersbrug in de stad Shaoxing, in het oosten van het land. Hij had de diepte van het water echter overschat en viel met zijn hoofd tegen de stenen onder het wateroppervlak.



Volgens Chinese media wilde de man, die in het dagelijks leven kok was, beroemd worden door live video’s uit te zenden via de app Kwai. “Hij zei dat hij zijn baan zou opzeggen zodra hij populair genoeg was. Hij wilde zich dan alleen nog toeleggen op live streaming”, aldus de cameraman die de fatale sprong vastlegde.



Li is niet de eerste Chinese filmpjesmaker die het leven laat door een mislukte stunt. De krant South China Morning Post memoreert bijvoorbeeld hoe de populaire vlogger Wu Yongning eind 2017 van een wolkenkrabber viel. Hij filmde zichzelf terwijl hij het gebouw in de stad Hunan beklom.

Reacties

16-02-2019 16:55:16 Mamsie

Oudgediende



Hij is nu wel heel beroemd. En zijn baan, daar hoeft hij ook niet meer naartoe. Tja, wie gek doet, wie gek terechtkomt.

16-02-2019 17:28:12 prokiller933

Erelid

Quote:

een duik vanaf een verkeersbrug Verkeersbrug? Eerder een verkeerdbrug. Verkeersbrug? Eerder een verkeerdbrug.

