52-jarige man begluurde vrouwen in douche via doorkijkspiegel

Een 52-jarige Nieuw-Zeelander die zijn huis verhuurde aan reizigers, heeft tientallen vrouwen in zijn douche gefilmd. Hij werd betrapt door een 29-jarige vrouw die iets vreemds in de muur zag.



31 uur aan beeldmateriaal. Dat stond er op de honderden 'douche-video's' die de politie vond toen die het huis van de Nieuw-Zeelander doorzocht in de hoofdstad Wellington.



De man verhuurde volgens de New Zealand Herald via een site zijn huis aan onder andere vakantiegangers. Vandaag heeft hij aan de rechter bekend dat hij verantwoordelijk is voor het maken van de video's en de foto's. Op enkele beelden zijn minderjarigen te zien: meisjes tussen de 12 en 14 jaar oud.



Een vrouw kreeg argwaan toen ze naar de spiegel keek tijdens het tandenpoetsen. Er leek een geluid achter de spiegel vandaan te komen. Toen ze daarna onder de douche stapte, merkte ze op dat het douchegordijn niet helemaal dicht kon.



De volgende dag maakte ze de badkamer vlak voor haar vertrek schoon, waarbij ze ontdekte dat de spiegel een doorkijkspiegel was. Aan de andere kant van de spiegel zat de garage, vanwaar de man zijn slachtoffers dus ongestoord heeft kunnen begluren. Ook werd er een mini-cameraatje in de muur ontdekt.



Ze belde in paniek de politie, die na een huiszoeking de beelden vond en de man heeft aangehouden.

zij ontdekte dat toen ze voor vertrek de badkamer schoonmaakte. of de vrouwen voor haar dat geen van allen deden

