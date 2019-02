Wodka-maker mist 30.000 liter ijsbergwater

De Canadese wodkaproducent Iceberg Vodka mist 30.000 liter ijsbergwater. Het water zat tot afgelopen weekend in een opslagtank bij de stokerij in Port Union op Newfoundland.Het bedrijf gebruikt het pure vijftienduizend jaar geleden bevroren water voor de productie van zijn wodka. De verdwenen hoeveelheid is genoeg voor 150.000 flessen wodka. De waarde van de verdwenen voorraad bedraagt 6000 tot 8000 euro.Directeur David Meyers is geschokt. Hij sluit uit dat het water is verdampt of weggelekt. "Onze werknemers houden de kwaliteit elke dag in de gaten, van maandag tot vrijdag", zei hij tegen de Canadese omroep CBC.Meyers heeft geen idee wie erachter zit. "Als ze denken dat er wodka in de tank zat, zijn ze tot de ontdekking gekomen dat die erg slap was." Hij gaat ervan uit dat de dieven een tankwagen hebben gebruikt.