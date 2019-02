School gelast Valentijnsdag af na seksueel getint gedicht leerling

Valentijnsdag op de basisschool. Het is in de gedachten van velen misschien wel het meest onschuldige evenement dat je kunt bedenken. Jongetjes van vijf die heel voorzichtig hun vriendinnetje een kusje op de wang geven voordat ze beiden in giechelen uitbarsten.



Maar niet op de basisschool Mound Primary Academy in het Britse stadje Essex. Daar is Valentijsdag afgelast nadat een zesjarige aan zijn lerares liet weten dat hij haar zou 'ploughen' (seks hebben met) tot volgende week.



„Het plan was om een Valentijnskaart-oefening op te stellen als onderdeel van het vrij schrijven. We hadden alleen geen idee dat de kinderen dergelijke seksueel getinte teksten op het internet zouden vinden", zo luidt een verklaring van de school tegenover Southend News.



Een van de leraressen kreeg uiteindelijk een kaart met daarop de tekst: „Roses are red, your eyebrows are fleek, come to mine after school, will plough you into next week." De school noemt het wel een pluspunt „dat de spelling en het handschrift onberispelijk waren, duidelijk van iemand die al boven het verwachte niveau zit."



De jongen is voorlopig geschorst. Er loopt nog wel een onderzoek naar wat er precies gebeurd is. De vader van de geschorste casanova is daar niet blij mee en heeft zich dan ook stevig uitgesproken. „Het zou kunnen dat hij de telefoon van zijn moeder in handen heeft gekregen en daar deze berichtjes heeft gelezen." De vader heeft ook kritiek op de manier van kleden van de lerares. „Ze ontmoedigt dit soort teksten op kaarten ook niet met haar korte rokjes. Op ouderavond staat er bij haar altijd een enorme rij."

16-02-2019 08:20:03 stora

Die jongen leert voor cassanova?

16-02-2019 08:32:39 omabep

Op ouderavond staat er bij haar altijd een enorme rij." Zo ook bij alle klassen met andere docenten, want zij bespreekt alleen haar eigen leerlingen, wat moet ze met andere ouders bespreken waarvan de kinderen niet in haar klas zitten? En zijn het ook allemaal mannen ineens die naar de ouderavond gaan?



Lekker de bal bij de docente leggen terwijl het er niet toe doet hoe ze zich kleed zolang alles maar bedekt is wat van belang is, tevens heel hard schreeuwen dat het van zijn vrouw d'r telefoon kwam, ik weet nu meer over die vader dan ik zou willen weten.



Zoonlief heeft gewoon zijn vaders voorbeeld gevolgd en daarmee uit. Dat het kindje is geschorst is natuurlijk onzin, dit kindje weet nog echt niet wat hij precies geschreven heeft, dat hij zijn juf lief vind is wel duidelijk. Zo ook bij alle klassen met andere docenten, want zij bespreekt alleen haar eigen leerlingen, wat moet ze met andere ouders bespreken waarvan de kinderen niet in haar klas zitten? En zijn het ook allemaal mannen ineens die naar de ouderavond gaan?Lekker de bal bij de docente leggen terwijl het er niet toe doet hoe ze zich kleed zolang alles maar bedekt is wat van belang is, tevens heel hard schreeuwen dat het van zijn vrouw d'r telefoon kwam, ik weet nu meer over die vader dan ik zou willen weten.Zoonlief heeft gewoon zijn vaders voorbeeld gevolgd en daarmee uit. Dat het kindje is geschorst is natuurlijk onzin, dit kindje weet nog echt niet wat hij precies geschreven heeft, dat hij zijn juf lief vind is wel duidelijk.

16-02-2019 09:47:59 Emmo

Gezien de leeftijd van de jonge Casanova krijg ik eerder de indruk dat hij een gedichtje gekopieerd heeft zonder daadwerkelijk de inhoud ervan te beseffen.

Ik ben tien keer zo oud en ken het woord "ploughen" ook niet in een seksuele betekenis.

16-02-2019 09:50:53 Mamsie

De jongen is voorlopig geschorst



Waarom?? Het kind is zes jaar en snapt helemaal niet wát het heeft gekopieerd.



Het zou beter zijn om hier geen aandacht aan te besteden en geen wereldnieuws ervan te maken. Waarom?? Het kind is zes jaar en snapt helemaal niet wát het heeft gekopieerd.Het zou beter zijn om hier geen aandacht aan te besteden en geen wereldnieuws ervan te maken.

16-02-2019 09:52:02 stora

@Emmo :



Ik ben tien keer zo oud en ken het woord "ploughen" ook niet in een seksuele betekenis.

Dan schorsen we jou ook

