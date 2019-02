Belg wandelt casino buiten met ruim 1 miljoen euro: Ik stop met werken

Een Belgische man heeft in Holland Casino Valkenburg de Mega Millions Jackpot gewonnen. Hij kreeg een cheque van 1.064.676 euro mee naar huis. “Ik w

15-02-2019 15:31:33

Met een miljoen kun je stoppen met werken. Ach, dat doet mij denken aan die Nederlander die een oude Belgische vriend tegenkwam in een cafeetje in de grensstreek. De Nederlander vertelt zijn Belgische vriend dat hij een lot had gekocht in de Nederlandse Staatsloterij. Daar viel een prijs op van een miljoen euro. Hij ging toen naar zijn baas, hij schold die man uit, hij gooide zijn bureau overhoop en hij gaf zijn baas eens schop onder zijn kont. Toen zei hij: Ik heb een miljoen gewonnen in de Staatsloterij, ik zeg mijn baan op.

Niet zo gek, dacht de Belg. Hij kocht ook een lot in de Belgische Staatsloterij en zowaar, hij won een bedrag van een half miljoen euro. De volgende dag ging hij naar zijn baas, hij schold hem uit, hij gooide zijn bureau overhoop en hij gaf zijn baas een schop onder zijn kont. Toen zei hij: Ik heb een half miljoen euro gewonnen in de Belgische Staatsloterij. Voortaan kom ik hier halve dagen werken.