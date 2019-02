Verdwaalde hond op snelweg tijdens file A10

Een hond heeft woensdagmiddag voor verbazing gezorgd bij filerijders op de A10. Het dier liep in tegengestelde richting tussen de auto's door op de snelweg. Inmiddels is de viervoeter in veiligheid gebracht door de dierenambulance.In de richting van de RAI, bij de afslag naar Utrecht, stonden de auto's enkele tijd stil. De hond was volgens een omstander ondertussen de hele A10 aan het aflopen.Dankzij camerabeelden wist Rijkswaterstaat uiteindelijk de locatie van het dier te traceren. Om de veiligheid te waarborgen, werden vervolgens twee rijstroken vrijgemaakt. 'De hond ging zelf al vrij snel richting de vluchtstrook', vertelt een woordvoerder.Een automobilist slaagde erin om de hond daar te vangen. Het dier werd in goede gezondheid overdragen aan de ambulance en meegenomen naar de opvang.De viervoeter wacht daar nu nog op het baasje. Volgens een woordvoerder van de dierenambulance is het waarschijnlijk dat de hond uit een auto is ontsnapt.