Congolese vrouwen moeten ebola-vaccin betalen met seks

Vrouwen in de Democratische Republiek Congo (DRC) die in aanmerking willen komen voor vaccinatie tegen ebola, moeten daarvoor met seks betalen. Vrouwen krijgen er ook steeds meer te maken met geweld en krijgen vaak de schuld van de verspreiding van de ziekte.



De DRC heeft vaak te maken gehad met seksueel geweld en uitbuiting van vrouwen en meisjes, zegt een hulpverlener van het International Rescue Committee (IRC).



Op sociale media verschenen veel berichten dat vrouwen die werken voor organisaties die ebola bestrijden, met hun lichaam moesten betalen voor de baan. Vrouwen die zich wilden laten vaccineren, moesten daar eveneens met seksuele gunsten voor betalen.



Internationale gezondheidsexperts waarschuwen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat de bestrijding van ebola wordt bemoeilijkt door “een storm van schadelijke factoren,” waaronder politieke instabiliteit, conflicten en migratie.



In de DRC waren er vanaf augustus 811 gevallen van ebola met 510 sterfgevallen. De WHO zet een experimenteel vaccin in dat wordt omschreven als “zeer, zeer effectief”.

15-02-2019 10:24:28 Mamsie









Quote:

Congolese vrouwen moeten ebola-vaccin betalen met seks



Geweldig om de ebola terug te dringen maar op deze manier krijgt HIV nog veel meer slachtoffers te maken. Dat schiet dus niét op. Geweldig om de ebola terug te dringen maar op deze manier krijgt HIV nog veel meer slachtoffers te maken. Dat schiet dus niét op.

15-02-2019 12:45:13 Sjaak









@Mamsie : In Afrika geloven heel veel mensen dat je van HIV afkomt door seks te hebben met een maagd.

15-02-2019 13:13:28 Mamsie









@Sjaak : Ja, en dat helpt ook geweldig tegen allerlei andere smerige soa's.

