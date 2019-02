Nieuw boek onthult: 80% van de priesters is homo

Vaticaan's homofobe hypocrisie: 80 procent van de priesters is een homo, zo onthult een explosief boek

Ongeveer 80 procent van de priesters in Vaticaanstad is homo, volgens een nieuw boek met details over vermeende geheime relaties, mannelijke prostituees en verbluffende hypocrisie van de meest anti-homo-leden van de hogere regionen van de katholieke kerk.

Het nieuwe boek van de Franse journalist Frederic Martel, 'In the Closet of the Vatican' (In de kast van het Vaticaan), beweert dat hoe erger homofoob de priester is, hoe groter de kans is dat hij zelf homo is.

Hoewel niet alle priesters die in het boek van 570 pagina's worden beschreven handelen naar hun seksuele voorkeuren, hebben velen naar verluidt relaties met hun medevaders, terwijl sommigen de voorkeur geven aan toevallige sekspartners en anderen gebruik maken van de diensten van mannelijke prostituees, volgens de recensie van het nieuwe boek in het katholieke medium de Tablet.

Martel's schandalige claims komen nadat hij vier jaar lang meer dan 1.500 mensen interviewde, waaronder 200 priesters, 41 kardinalen en 52 bisschoppen, diplomatieke functionarissen, bewakers en anderen in het Vaticaan. Martel, die een voormalig adviseur van de Franse regering was en homo is, bezocht herhaaldelijk Rome, waar hij soms verbleef in het Vaticaan of de Heilige Stoel in Rome.

De uitgevers van Martel hebben het boek beschreven als een "verrassend verslag van corruptie en hypocrisie in het hart van het Vaticaan." Een van de beweringen is dat de vroegere Colombiaanse kardinaal Alfonso López Trujillo gebruik maakte van de diensten van homoseksuele prostituees, ondanks zijn fervente verdediging van de opvattingen van de kerk over homoseksualiteit .

Het boek wordt vrijgegeven op 21 februari, op dezelfde dag als de seksueel misbruik-top van Paus Francis. Hoewel het boek zich niet richt op de problemen van de katholieke kerk met seksmisbruik door kinderen, vindt Martel dat de geheime seksuele cultuur het voor homoseksuele priesters in het geheim moeilijk maakt om misbruikers aan te klagen.



"De kwestie van homoseksualiteit is een zeer ernstige kwestie die vanaf het begin adequaat moet worden onderzocht bij de kandidaten [voor het priesterschap]." zei Paus Franciscus afgelopen december nog.

Reacties

14-02-2019 18:35:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.720

OTindex: 68.064

Verbaast me niks. Ik snap eigenlijk niet dat er nog heteromannen in die rare club zitten. Al die kerels in jurken.....

14-02-2019 19:15:44 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.495

OTindex: 7.651

So what?

14-02-2019 19:18:11 TheIrishMan

Senior lid

WMRindex: 222

OTindex: 18

Wnplts: Medrengard

S



En je nu wel hard op je gat gaat. (no pun intended)



Laatste edit 14-02-2019 19:18 @GroteMop1983 : Sinds mensen letterlijk vermoord zijn voor het homo zijn omdat het in de bijbel staat?En je nu wel hard op je gat gaat. (no pun intended)

14-02-2019 20:02:03 Mikepower

Erelid



WMRindex: 2.251

OTindex: 75

waar is de paus als je hem nodig hebt

14-02-2019 20:40:46 TheIrishMan

Senior lid

WMRindex: 222

OTindex: 18

Wnplts: Medrengard

S

Jij bent ok in mijn boek (niet de bijbel want ik ben een ketter) @De Paus : PauskeJij bent ok in mijn boek (niet de bijbel want ik ben een ketter)

14-02-2019 22:12:19 Beereekhoorn

Erelid



WMRindex: 938

OTindex: 2.096

en hij is al ruim 20 jaar dood



Volgens mij ligt hij nu de slappe lach te hebben in de hemel (en ) Mijn vader zei het vroeger altijd al dat het een totale homo scene wasen hij is al ruim 20 jaar doodVolgens mij ligt hij nu de slappe lach te hebben in de hemel (en @ledi : doet mee

15-02-2019 03:08:08 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.676

OTindex: 6

Hetzelfde verhaal bij de nonnetjes, dat je vroeger een non werd kwam om alleen om 3 redenen, 10% was echt bekeerd, 20% had het uiterlijk van een manwijf, en 70 % was een manwijf en zo lesbisch als Ellen Degeneres

15-02-2019 08:12:53 stora

Stamgast



WMRindex: 14.165

OTindex: 1.664



en zo lesbisch als Ellen Degeneres Quote:en zo lesbisch als Ellen Degeneres

, als je dan zoveel geld krijgt als zij , voor een beetje praten, dan wil ik ook wel lesbisch zijn @jero , als je dan zoveel geld krijgt als zij , voor een beetje praten, dan wil ik ook wel lesbisch zijn

15-02-2019 08:14:15 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.044

OTindex: 4.037

Quote:

Paus Francis Als je dan toch wilt afkorten, noem hem dan gewoon Frans. Franske desnoods. Als je dan toch wilt afkorten, noem hem dan gewoon Frans. Franske desnoods.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: