Het sneeuwt... op Hawaï

Het tropisch paradijs Hawaï biedt dezer dagen een zeldzaam schouwspel. Op het door surfers geliefde eiland Maui heeft het gesneeuwd.Niet alleen op de top van de 3055 meter hoge vulkaan Haleakala, maar ook in het natuurpark Polipoli ligt op 1900 meter al sneeuw. Dat schreef The Honolulu Star-Advertiser gisteren. Het is vermoedelijk de eerste keer dat het op de Amerikaanse eilandengroep in de Stille Oceaan op zo'n lage hoogte heeft gesneeuwd. Een sneeuwstorm in het noorden van de Verenigde Staten trof de archipel in het weekeinde. Krachtige windstoten ontwortelden bomen en rukten daken af. Op vele plaatsen was de stroom uitgevallen, aldus de lokale autoriteiten. De komende dagen kan het opnieuw sneeuwen, voorspelden de weerdiensten.