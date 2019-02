Toekomstig ‘Blind getrouwd’-materiaal? De onmogelijke eisen van man op zoek naar date

Dat je voor een date op zoek gaat naar je ‘type’, dat kan niemand je kwalijk nemen. Maar wanneer je type zo specifiek is als dat van deze man, zal

Er zijn natuurlijk veel domme vrouwen, maar toch maar heel weinig die zich tot deze eikel aangetrokken voelen (mits ze deze post gelezen hebben). Dat hij nog maar lang single mag blijven want zo'n partner gun je niemand.

Hahaha, ik vraag me af wat deze rare kwiebus zélf te bieden heeft....

15-02-2019 07:45:36

Wat is in godsnaam een 'innie'-vagina? Of ben ik nu heel naïef?